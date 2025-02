Vorst met zon, kunnen de schaatsen al aan?

Op veel plekken in Noord-Holland vriest het vandaag, met temperaturen tot -6 graden in Hensbroek en Wijk aan Zee. Later op de dag loopt het kwik op naar 2 à 3 graden, met overal in de provincie een stralende zon.



Voor de liefhebbers is de schaatsbaan in Aalsmeer vanochtend opengegaan. Daar is het ijs dik genoeg en staan de eerste schaatsers al op het ijs.

Komende nacht gaat het wel licht vriezen, maar echt koud wordt het niet. Morgen schijnt de zon de hele dag, afgewisseld met enkele sluierwolken. De temperatuur komt uit op 3 tot 4 graden, maar door de krachtige wind op het IJsselmeer voelt het een stuk kouder.

15 graden

Vanaf woensdag loopt de temperatuur flink op. De nacht is nog koud, maar overdag wordt het 6 tot 7 graden. Donderdag komt de lente al iets dichterbij, met een temperatuur van 11 tot 12 graden. Voor vrijdag voorspelt Jan Visser 15 graden, met hier en daar wat zon.