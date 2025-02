Hoe sociaal is een sociale huurwoning van 900 euro per maand? 'Schrikken van bedrag'

Bakker wil voorkomen dat de sociale huur verder omhoog schiet. Eind januari diende hij in de gemeenteraad een voorstel in waarin hij zijn partijgenoot, wethouder Jacqueline Kalk, opdraagt om met woningcorporaties in gesprek te gaan over een gematigder huurverhoging. Een meerderheid van de raad steunde het voorstel om de stijging te beperken tot 3,3 procent, zoals de Woonbond heeft voorgesteld.

Rondpompen van geld

"Is 900 euro nog sociaal? De vraag stellen is hem gelijk beantwoorden", aldus de sociaaldemocraat. Volgens hem schiet het huidige systeem tekort. "Ja, er gaan mechanismen in werking voor mensen die de huur niet kunnen betalen, zoals de huursubsidie. Maar dat is rondpompen van geld. We moeten woningen betaalbaar houden. Vergeet niet dat wonen een grondrecht is."

