Animatiefilm van Amsterdamse regisseur wint prestigieuze Bafta-award

De film gaat over drie minimensjes die spelen in het kindertelevisieprogramma Wander to Wonder. Als de bedenker van de show overlijdt, worden ze achtergelaten in de studio. Geëmotioneerd en hongerig maken ze vervolgens steeds opmerkelijkere afleveringen voor hun fans.

Regisseur Gantz, dochter van actrice Loes Luca, studeerde in 2010 af aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost en vijf jaar later aan de Britse National Film and Television School. Ze won eerder ook al een Bafta voor de korte animatiefilm Edmond.