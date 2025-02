Bijzondere opmars volleybalclub Huizen: "Het gaat hier echt onwijs goed"

De volleyballers van Huizen zijn samen met Bleeker bezig aan een bijzondere opmars. De club speelt pas sinds 2021 in de eredivisie en behoort dit seizoen tot de top van de competitie. Afgelopen zaterdag had de club een primeur door het in de BeNe Conference op te nemen tegen het Belgische Achel.

In de BeNe Conference spelen de beste nummers 4 van Nederland en België tegen elkaar. Huizen plaatste zich op het nippertje en speelt daardoor in de nieuwe competitie. De club verloor met 3-0 in sets van Achel, maar kijkt met opgeheven hoofd terug op de avond.

Bekijk bovenaan dit bericht de reportage over de volleyballers van Huizen.