Damon Mirani na rotseizoen nu in zijn sas in Almelo: "Niet iedereen wil meer wat van me"

Nu het woord Volendam is gevallen, wordt Mirani gevraagd hoe hij kijkt naar de recente prestaties van zijn vorige club. "Het is fantastisch hoe ze het doen. Zeker na vorig jaar. Ik heb nog vaak contact met de jongens. Robert Mühren en Henk Veerman zijn mijn buurmannen, dus die spreek je dan nog wel. Maar ook Barry Lauwers, Milan de Haan en Michael Dingsdag spreek ik nog regelmatig", aldus Mirani.

Rotseizoen

Het vorige seizoen, waarin Mirani met FC Volendam degradeerde en er sprake was van een bestuurscrisis binnen de club, was er een om snel te vergeten. "Ongemerkt kost dat heel veel energie. In het dorp gaat het er bijna altijd over. Je hebt eigenlijk geen seconde rust", blikt Mirani terug. "En als ik nu naar Volendam ga, dan is het gelijk rustiger en dan wil niet iedereen meer wat van me. Nu kan ik me weer focussen op het voetbal."

Na de nederlaag tegen Ajax bivakkeert Mirani met Heracles Almelo nu op een vijftiende plek in de eredivisie. Daarnaast staat de club wel in de halve finale van de beker. Op donderdag 27 februari komt AZ op bezoek in Almelo.