Muzikanten eren The Cats en Jan Akkerman met een Lifetime Achievement Award

Tientallen fotografen, journalisten en muzikanten waren zondagmiddag aanwezig in het Volendams Museum. De bandleden van de The Cats, die nog in leven zijn; Piet Veerman, Arnold Mühren en Jaap Schilder, allemaal rond de 80 jaar, kregen de award uit handen van zangeres Mell, de kleindochter van Piet.

Kleindochter Mell geeft 'bap' award

Mell is supertrots op haar 'bap' (opa in 't Volendams). "Het is vooral bijzonder dat deze prijs gedragen wordt door onze collega's, alle muzikanten in Nederland." Met een dikke knuffel neemt Piet de award in ontvangst.

Arnold Mühren neemt na de uitreiking het woord en bedankt de muzikanten en zegt dat het krijgen van deze award daarom zo speciaal is. Arnold blikt in zijn speech terug op het winnen van de eerste gouden plaat. "Dat was heel anders, toen kregen we er maar een." Nu krijgen alle heren een ronde glazen bokaal.

'Jan is geen Palingsound'

Vervolgens roemt de Volendammer Jan Akkerman, die de oeuvreprijs heeft ontvangen uit de handen van zijn dochter Laurie. Arnold: "Jan woont wel in Volendam, maar komt uit Amsterdam. Hij was zo slim om met een Volendamse vrouw te trouwen", lacht hij. "Jan is dan ook geen Palingsound, Jan is wereldsound."

