Ontketende Merel Conijn pakt Nederlandse titel 5 kilometer én ticket WK

Merel Conijn is op overtuigende wijze Nederlands kampioen op de 5.000 meter geworden. De schaatsster uit Edam reed in Thialf naar een nieuw persoonlijk record van 6.46,93. In een rechtstreeks duel versloeg ze wereldkampioene Joy Beune. Conijn plaatste zich voor de WK afstanden volgende maand in het Noorse Hamar.