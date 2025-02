Veren, tepelkwastjes en drag: de kunst van het verleiden op het Amsterdam Burlesque Festival

Zizi Zinnona doet aan neo-burlesque. Zo stampt ze in haar ondergoed op het podium met een paardenstaart, later is ze een varkentje inclusief de krulstaart, neus en oren. "Wat ik doe is wat wilder en raarder. Ik hoop dat altijd dat het publiek na mijn act denkt: 'Wow, wat was dat.' Het is ook heel leuk om te zien dat er ruimte is op zo'n feest voor heel veel verschillende soorten burlesque, maar ook voor heel veel verschillende soorten mensen. Het zijn niet alleen maar slanke blonde meisjes op het podium. Het is supertof om te zien dat er in burlseque ook ruimte is voor grote lichamen, voor mannen, iedereen die je kan bedenken heeft de ruimte op een burlesque-podium. En dat is geweldig."