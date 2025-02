Stichting Prakkie Hoofddorp verhuist van eigen woonkamer naar nieuw pand

De opluchting is dan ook groot, nu ze na lang zoeken eindelijk een gebouw hebben gevonden dat ze konden betalen van (een deel van) de donaties die ze binnenkrijgen. "We zijn er nog steeds constant mee bezig, qua aantal uren is er weinig veranderd. Maar als we nu 's avonds de deur achter ons dichttrekken en naar huis gaan komen we weer echt thuis. Dat is een wereld van verschil."

Liever minder populair

Met hun alternatieve voedselbank proberen ze mensen te helpen die om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor een plek bij de 'gewone' voedselbank, maar wel dringend hulp nodig hebben om eten op tafel te krijgen. "Eigenlijk is het helemaal niet goed dat we zo populair zijn natuurlijk. Het bewijst dat er veel mensen die wel degelijk problemen hebben niet op de radar staan bij de instanties."

Miranda en Ronald en hun kleine groepje vrijwilligers hebben nu ademruimte dankzij het nieuwe gebouw, maar hebben nog wel een dringende oproep. "Mensen die hier en daar elke week een handje zouden kunnen en willen helpen zijn meer dan welkom."