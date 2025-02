Halsema botst met Lale Gül, noemt column 'vrij schandalig'

Gül heeft daarna weer op de reactie van Halsema gereageerd via X. "Mijn 'schandalige' column was louter welgemeende kritiek op de onjuiste informatie in dat fragment, zoals dat vrouwenbesnijdenis niets met geloof te maken heeft", schrijft de schrijfster. "Wat kan men toch goed tegen kritiek, weet ik dat ook weer."

Het openlijke conflict tussen de twee is ook opmerkelijk omdat Gül in juli van dit jaar nog in de Stopera uitgenodigd was om de herbenoeming van Halsema bij te wonen. Gül heeft Halsema haar mobiele nummer en vroeg haar eerder om hulp toen ze na een slaande ruzie met haar streng gelovige familie midden in de nacht in haar eentje de straat op vluchtte. Halsema regelde toen een hotel voor haar. Inmiddels woont Gül in een andere gemeente.