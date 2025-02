Eigenaar woning Nieuw-West bedenkt zich na verkoop en krijgt boete van 69.000 euro

De woning werd op 16 februari 2024 verkocht voor een bedrag van 470.000 euro. Daarbij werd afgesproken dat de nieuwe woning op 3 juni 2024 bij de notaris geleverd zou worden. De verkoper van de woning vroeg begin mei of die datum uitgesteld kon worden, maar daar ging de koper niet mee akkoord.

Woning ontruimd

Op de dag van de beoogde levering kwam de toenmalige eigenaar van de woning niet opdagen bij de notaris. De koper spande daarna een kort geding aan en de rechter oordeelde half juli dat de verkoper de woning moest ontruimen. Dat gebeurde op 1 augustus.

De koper moest door de latere levering in de zomer vervangende woonruimte regelen en extra verhuiskosten maken. Ook moesten haar spullen ergens opgeslagen worden. Verder draaide ze zelf op voor het laten plaatsen van nieuwe sloten en bleek de cv-ketel kapot. De schade zou in totaal ongeveer 22.000 euro bedragen en de boete voor het niet nakomen van de koopovereenkomst was 69.000 euro. Dat is drie promille van de verkoopprijs per dag (het ging om 49 dagen) dat de overeenkomst niet werd nagekomen.

Gedwongen

De vorige bewoner van de woning zei tijdens de zitting dat ze de woning nooit wilde verkopen, maar dat de schoonzoon van haar neef haar dwong. Ze zei dat ze op leeftijd was, zich niet verstaanbaar kon maken in de Nederlandse taal en het verkooptraject op afstand moet volgen. De vrouw zou de koopovereenkomst niet begrepen hebben en de gevolgen van het niet nakomen van het contract niet hebben overzien.

De rechtbank vindt dat ze zelf professionele hulp had moeten inschakelen als ze het contract niet begreep. In het vonnis benadrukt de rechtbank dat dit soort boetes in de meeste koopcontracten van particulieren staan en zorgen voor 'een prikkel tot nakoming van wezenlijke verplichtingen van beide partijen'. In dit geval is de vrouw de verplichtingen inderdaad niet nagekomen en is de boete terecht.

Geen schadevergoeding

De koper van de nieuwe woning krijgt daar bovenop alleen geen schadevergoeding van 22.000 euro meer. Volgens de rechtbank is het gebruikelijk dat er niet tegelijkertijd een boete en schadevergoeding wordt opgelegd. Die boete is daarbij ook bedoeld om schade te vergoeden en geen discussie over de hoogte van de werkelijke schade te hoeven voeren.

De verkoper van de woning moet naast de 69.000 euro boete ook nog zo'n 5500 euro aan proceskosten betalen.