Gezocht: dode hommels voor onderzoek naar bestrijdingsmiddelen

"Wij willen weten of in dode hommels pesticiden zitten", vertelt Brunt aan NH. Om die reden vraagt ze aan iedereen om de kleine geel/zwarte diertjes te verzamelen. De onderzoeker doet dit, onder andere, samen met de Bijenstichting.

Inmiddels weten wetenschappers dat er pesticiden in de natuur zitten. "Daar is de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan", vertelt Brunt. "Tot diep in de natuurgebieden zitten er pesticiden. Wij willen nu ook weten of het impact heeft op in dit geval hommels."

Herkenbare insecten

Als Brunt gevraagd wordt waarom uitgerekend hommels zegt ze: "Hommels zijn lekker aaibaar, ze prikken zelden en iedereen herkent ze." Zelf heeft Brunt ook veel dode hommels gezien in haar eigen achtertuin. "Als je erop gaat letten, zie je het overal."

De onderzoeker verwacht dat ze met haar collega's aan kan tonen dat er inderdaad pesticiden in hommels zitten. "Uiteindelijk willen we weten hoeveel dat er zijn, welke dat zijn en in hoeverre dat gevaarlijk is voor bijvoorbeeld de voortplanting." Het wordt steeds duidelijker dat pesticiden een probleem zijn, weet Brunt. "Daar wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan."

'Elke hommel is nuttig'

Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het burgeronderzoek, krijgen een informatiepakket. Helpers kunnen tot 30 juni dode hommels opsturen. Inmiddels hebben de onderzoekers al tweeduizend aanmeldingen, maar ze hoopt meer deelnemers te werven. "Elke hommel is nuttig voor het onderzoek."