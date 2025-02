Goed voetbal is even ondergeschikt bij FC Volendam: "Drie punten belangrijkste"

De Volendamse doelpunten kwamen binnen het kwartier al tot stand. Op aangeven van Robert Mühren kopte Jacobs de eerste goal tegen de touwen, waarna Henk Veerman vijf minuten later de score verdubbelde. "Ik denk niet dat het per se makkelijk ging, maar we begonnen in ieder geval scherp. Het was niet eens vanuit het voetballende gedeelte heel scherp. Ik denk dat we ze in het begin zeker hebben verrast."

Zo sterk als de openingsfase van Volendam was, zo zwak was de rest van de wedstrijd. "We waren iets te slordig, er is dus nog genoeg om te verbeteren. Het maakt vandaag allemaal niet uit, de drie punten waren het belangrijkste. Dit blijft een lastig potje uit bij Emmen."

