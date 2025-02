Historische winkelpuien verstopt achter hardboard: “Amsterdam zou zuinig moeten zijn”

Vervat tikt op een winkelpui. "Ja, hier hoor je het goed. Hier zit misschien wel een stukje historisch Amsterdam verstopt", lacht hij. De Van Woustraat werd gebouwd rond 1880 en 1900 en is een goed voorbeeld van een straat waar volgens Vervat veel karakter onzichtbaar is. "In jaren 70 en 80 zijn heel veel puien verdwenen in De Pijp achter lichtbakken en hardboard platen. Men vond dat toen mooi en strak. Dat was in."

"Nu zijn we de historie veel meer gaan waarderen", zegt Vervat. Maar het kan nóg meer, volgens hem. De bond zet zich al jaren in om de winkelpuien te restaureren. In het centrum is er een subsidieregeling voor ondernemers gekomen om het makkelijker te maken. "In de Utrechtsestraat zie je dat het er pico bello uitziet. Een paar honderd meter verderop in de Van Wou is het eerder wat meer richting verloederd."