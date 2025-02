Appie Nouri blijft een inspiratie voor jonge voetballers: "Ik wil het voor hem gaan doen"

Nieuw-West

Dat het toernooi, wat naar Nouri vernoemd is, plaatsvindt bij Atletico Club Amsterdam in Nieuw-West is volgens wethouder Mbarki ook goed voor het stadsdeel: "We zien de afgelopen jaren dat het in Nieuw-West niet altijd goed ging met de voetbalverenigingen. En vandaag is een voorbeeld van een vereniging die echt aan de weg aan het timmeren is. Door met zoveel vrijwilligers en andere clubs uit de regio een mooi toernooi voor deze jonge spelers te organiseren. Dit is iets wat in Nieuw-West hard nodig is, omdat sport nog altijd een aandachtspunt is voor jonge kinderen", aldus de wethouder.