Karin zoekt 'oren en ogen' om Dijk en Waard veiliger te maken: "De politie is onderbezet"

De bewoner uit Oudkarspel merkte dat er behoefte was aan een soort burgerwacht. "Er is best veel onrust in de wijken", vertelt ze aan NH. In de dorpen die onder de gemeente Dijk en Waard vallen zijn inbraken en jongeren die overlast veroorzaken een probleem, weet Karin. "De politie en boa's zijn echt onderbezet. Maar mensen die in de wijk lopen, zijn eigenlijk de ogen en oren van de politie. Daarbij kennen ze de wijken heel goed."

Zodra er iets geks gebeurt, kunnen de bewoners de situatie zelf het beste inschatten. "Dan zien ze gelijk al: dat is wel pluis of niet pluis." Daarnaast checken de 'oren en ogen' ook of er inbraakgevoelige situaties zijn in de wijk, bijvoorbeeld een trap die tegen een huis aan staat of een sleutelbos in de buitendeur. "Maar als er overduidelijk een verdachte situatie voordoet, moeten we een melding maken."

Herstart

Een aantal jaar geleden was Karin het initiatief al gestart, maar door corona konden de vrijwilligers vaak niet naar buiten om een rondje te lopen. Met een herstart hoopt Karin weer net zo'n actieve groep vrijwilligers te werven als voorheen. In Dijk en Waard zijn op het moment acht 'oren en ogen' actief, vertelt Karin. "We kunnen dus nog genoeg mensen gebruiken."

Met de oproep bij NH Helpt wil ze haar burgerwacht verder uitbreiden. De vrijwilligers die rondlopen in de wijken worden gevraagd om vooral te waarnemen. Het beste is als vrijwilligers niet op de plegers afstappen als iets niets klopt, maar het melden bij de juiste instantie. "Op deze manier maken we het samen veilig."