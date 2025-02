Buren van overleden Tante Es (109): "Als wij zo oud mogen worden, dan tekenen we"

Lucie en Nel, medebewoners van het wooncomplex in de Rivierenbuurt, waren naar eigen zeggen in shock toen ze hoorden over de dood van Elselyn Fa Si Oen, zoals ze eigenlijk heet. "We waren al bezig met haar 110e verjaardag komende maandag. Ze was altijd vrolijk en ze vond het heel leuk als je kwam. En je ging altijd met heel veel snoep de deur uit."

Ook medebewoner Bert schrok van het nieuws. "Ze was nog zo bijdehand en het koppie was nog goed." Hij zal haar herinneren als 'een hartstikke leuk mens'.

Tante Es wordt volgens de dominee begraven in Zeist. Waarschijnlijk vindt er volgende week, naast de dienst op maandag, in de Koningskerk ook nog een afscheidsdienst op een andere dag plaats.