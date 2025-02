🔴 Liveblog: kan FC Volendam met Vurnon Anita de negatieve reeks doorbreken in Emmen?

Goedendag en welkom in ons liveblog! Op deze zaterdag gaat FC Volendam op bezoek bij FC Emmen. Uiteraard hoef je van dat duel niks te missen. We houden je uiteraard ook op de hoogte van de ontwikkelingen bij de andere regionale topsport. Zo zijn we bij de Europese wedstrijd van waterpolosters van ZV De Zaan en bij de volleyballers van PDK Huizen.

Begonnen: FC Emmen - FC Volendam 0-1