Luxe, comfort én een lichtgewichtcaravan: wat zijn de nieuwste kampeertrends?

"Fantastisch dit. Gaat dat zo gemakkelijk?", vraagt een bezoeker enigszins verbaasd. "Ja, zo simpel is het. Je hoeft alleen de voorkant op te tillen", reageert directeur Marc Takken, terwijl hij de vouwwagen uitklapt. Bezoekers kijken aandachtig naar de demonstratie.

Gemak, luxe én comfort, daar draait het om op de kampeerbeurs van Karsten Tenten in Zwaag. Om 11.15 uur is het al druk bij de ingang van de tentenspecialist. Het West-Friese bedrijf maakt elke tent eigenhandig in het atelier en dat trekt veel bekijks.

Onverminderd populair

Tientallen kampeerfanaten struinen door grote zalen gevuld met de nieuwste caravans, vouwwagens, tenten en accessoires. Lijkt de traditionele kampeertent tussen de opkomende caravans en campers aan populariteit te verliezen?

Verre van, zegt Takken. "Wij zien geen dip in de tentverkoop, maar juist een groei." Dat kamperen nog altijd onverminderd populair is, blijkt wel uit de opkomst. Om 16.21 uur staat de teller op bijna 2.000 bezoekers.

Al is het kamperen van nu wel veranderd, merkt Takken op. “Een paar jaar geleden verkochten we alleen een tent, nu hebben we die helemaal ingericht. Mensen willen gemak, luxe en comfort, en geven geld uit aan accessoires. Je kan het zo luxe maken als je zelf wil. Vloerkleedjes voor in de luifel, lampjes of nepbloemen voor de gezelligheid. Ze willen de sfeer van thuis in hun caravan, tent of camper ervaren. Je eigen huissie op een grasveld.”

De GetAway

Wat ook populair is: de zogeheten lichtgewichtcaravan. Takken laat de GetAway zien, die sinds oktober vorig jaar op de markt is gebracht. Volgens hem zijn lichtere caravans in trek vanwege de opkomst van elektrische auto's.

Leeg weegt deze caravan onder de 700 kilogram en dat is geen overbodige luxe. "Door het voorttrekken van een zware, traditionele caravan gaat de accu snel leeg." Met een lach: "Met deze caravan heb je dat probleem niet en hoef je niet om de 200 kilometer aan een laadpaal te staan."

Aan de binnenkant lijkt het alsof de caravan van massief hout is gemaakt, maar in de kern zit schuim, legt Takken uit. "Daarmee bespaar je veel gewicht. En een bijkomend voordeel is dat een witte kentekenplaat volstaat."