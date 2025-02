Omwonende houdt hoofd van drenkeling boven water: "Iedereen zou dat doen, toch?"

Maarten zag iets voor 14.00 uur vanaf zijn woonboot aan de Prins Hendrikkade de man in het water drijven. "De buurvrouw zag dat-ie overboord was gevallen. Toen zijn we met z'n allen erop afgerend en gewacht tot er hulp was." Maarten wist het hoofd van de man boven water te houden totdat de brandweer kwam. De hulpdiensten hebben zich daarna ontfermd over het slachtoffer.

Volgens een andere omstander viel de man door een ontbrekend stukje reling. "Ik zag 'm naar boven lopen met z'n hand aan de reling. En die reling stopt heel even voor de trap en ik denk dat hij daar heeft misgegrepen."

De politie laat weten dat de man door de brandweer uit het water is gehaald en dat hij naar het ziekenhuis is gebracht.