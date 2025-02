Politie brengt nog vier verdachten in beeld van rellen op Plein '40-'45 in Amsterdam

De rellen op het plein in Nieuw-West volgden na de onrust rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Via sociale media en in appgroepen werd een oproep gedeeld om 'het plein op z'n kop te zetten'. Zo'n 130 jongeren verzamelden zich. Wat volgde was een explosie van geweld. Jongeren gooiden onder andere met bakstenen naar de politie en er werd een tram in brand gestoken.

Ook vond er een mishandeling van een voorbijganger plaats. Het slachtoffer werd in elkaar geslagen door een grote groep. Nadat hij op de grond viel, werd er meerdere keren op hem ingeschopt. Twee jongeren worden verdacht betrokken te zijn bij die mishandeling. Het gaat om de twee mannen met een pet op.