Lift of achtbaan? Bewoners klaar met herrie in de flat

De noodliften zijn geplaatst omdat de 'normale' liften over hun houdbaarheidsdatum zijn en moeten worden vervangen. Een van de twee staat vlak voor het keukenraam van bewoonster Marianne Kuijpers. Zij voelt en hoort de trillingen door haar huis gaan. "Als je 's avonds rustig op de bank zit, staan de kopjes soms te trillen", vertelt ze aan NH.

Bewoners die verder van de liften af wonen, hebben er wat minder last van. Anneloes Mulder bijvoorbeeld: "Het zijn goede, veilige liften", gelooft ze. "Helaas zijn ze wat traag en maken herrie, maar voor de rest ben ik blij dat ze er zijn."

Toch begint ook zij het inmiddels zat te worden, omdat maar niet duidelijk wordt hoe lang de situatie nog gaat duren. Beheerder Eigen Haard liet de bewoners in augustus weten dat de noodliften aan het eind van het jaar weer weg zouden zijn, maar ze staan er nog steeds.

'Noodliften zijn veilig'

Woordvoerder Wim de Waard van Eigen Haard geeft toe dat het vervangen van de liften niet volgens planning verloopt. "Door onvoorziene constructieve zaken die tijdens de liftvervanging naar voren kwamen en extra vergunningsaanvragen lopen we flinke vertraging op. Daar balen we ontzettend van omdat bewoners voorlopig nog gebruik moeten maken van de twee noodliften."

De geluidsoverlast die de noodliften veroorzaken, kan volgens De Waard niet worden beperkt. Wel benadrukt hij dat ze veilig zijn. "De noodliften voldoen aan alle wettelijke eisen en worden regelmatig gecontroleerd. De vergunning daarvoor is afgegeven." Marianne en Anneloes hebben inderdaad al een aantal keer controleurs gezien.

Slechte communicatie

De vrouwen ergeren zich vooral aan het gebrek aan informatie vanuit Eigen Haard. Begin oktober werden de noodliften opeens stilgezet. Eigen Haard bleek niet over de juiste vergunningen te beschikken, maar de bewoners moesten de politie bellen om te erachter te komen wat er aan de hand was. "Dan zit je opeens vast in je woning", vertelt Marianne.

De verhuurder laat weten nog niet te kunnen voorspellen wanneer de nieuwe liften zullen worden geplaatst. De bewoonsters hebben daar begrip voor, maar willen toch beter op de hoogte worden gehouden.

"Sinds de vergunning is aangevraagd zijn we al weer zes weken verder en we horen helemaal niet hoe dat zit en waarom het zo lang duurt", zegt Anneloes. Marianne vult aan: "En ook over compensaties die ons zijn beloofd horen we niets."