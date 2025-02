Vandaal laat spoor van vernieling achter in Den Helder

De politie kreeg rond 5.15 uur vanochtend de eerste melding van een vernieling in de Krugerstraat, vertelt een politiewoordvoerder. Daar bleek dat de ruit van een huis was ingegooid. Niet veel later, rond 6.00 uur, kwam er opnieuw een melding van een vernieling binnen. In dezelfde straat waren opnieuw ruiten ingegooid. Ook zijn er in de straat zijspiegels van meerdere auto's afgeslagen.

Geen aanhoudingen

Er werd een Burgernet-melding verstuurd, maar er is uiteindelijk niemand aangehouden. Het onderzoek is in volle gang, laat de woordvoerder weten. Het is nog niet duidelijk of het om één of meerdere verdachten gaat.

Getuigen of mensen met camerabeelden worden door de politie opgeroepen zich te melden.