Samenvatting: Os Lusitanos stelt teleur ondanks gelijkmaker in slotminuut

Vanwege een waslijst aan blessures had Os Lusitanos-trainer Achmed Oulad Omar de beschikking over beperkte groep volwaardige spelers. Tot overmaat van ramp kwamen de bezoekers uit Gorinchem al binnen een paar minuten op voorsprong.

Os Lusitanos moest zodoende al vroeg in de achtervolging, maar dankzij international Saber Ben Khalou werd vlak voor rust de opgelopen schade ongedaan gemaakt: 1-1.

Houtwerk

Diezelfde Ben Khalou was halverwege de tweede helft de gebeten hond door ongelukkig de 1-2 achter zijn eigen doelman te schieten. In de slotfase ging Os Lusitanos de gelijkmaker forceren door een extra veldspeler in te brengen. Deze gok pakte goed uit, want in de slotminuut betekende het doelpunt van Amir Molkarai een verdiend punt voor de thuisploeg. Os Lusitanos leek zelfs nog de volle buit te gaan pakken, maar een inzet van Iliass Bouzit spatte uiteen op de paal.

Door het gelijkspel zakt Os Lusitanos naar plek vier in de kampioensgroep van de eredivisie futsal. Hovocubo/Veerhuys, de andere Noord-Hollandse ploeg in de groep, won met 8-2 van ZVV Eindhoven. De fusieclub uit Hoorn vinden we nu terug op plek vijf van de ranglijst.

Bekijk bovenaan dit bericht een samenvatting van het duel tussen Os Lusitanos en ZVG.