Penaltykiller Paul Reverson daagt tegenstanders uit bij strafschop: "Beetje gek maken"

Tijdrekken, aan zijn sokken zitten en iets schreeuwen. Het zijn de dingen die Reverson deed om Lee Bonis van scoren te houden. De twee stonden oog in oog met elkaar en de keeper trok aan het langste eind. Halverwege de eerste helft pakte de keeper de strafschop van de Ierse spits. "Ieren houden echt van rammen, dus dan schiet je meestal over je standbeen en is het vol gaan."

"We hebben een meeting en daarin zien we bepaalde dingen van spelers", zegt de goalie over zijn voorbereiding. Daardoor weet hij wat hij van strafschopnemers kan verwachten. Tegen Jong PSV stopte hij ook al een strafschop in de eerste divisie. Daardoor is hij in het betaald voetbal nog niet gepasseerd vanaf de strafschopstip.