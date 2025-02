De 'Luis Suárez van IJmuiden' bezorgt Telstar belangrijke zege tegen FC Den Bosch

"Normaal scoor ik bijna nooit met mijn hoofd", legt El Kachati uit over zijn doelpunt in de 92e minuut. De 25-jarige aanvaller kopte een voorzet van Tom Overtoom in de linkerhoek en maakte zo de enige treffer van de wedstrijd. "Ik vond ook dat we hier moesten winnen."

Ruimte voor verbetering

Veel blijdschap aan de zijkant bij het doelpunt van El Kachati. Trainers en wissels van de Witte Leeuwen vlogen elkaar om de nek, want FC Den Bosch - Telstar leek af te stevenen op een 0-0. Dankzij deze overwinning klimmen de Velsenaren naar de achtste plek op de ranglijst. Trainer Anthony Correia was na afloop zeer lovend over de scorende spits, al ziet hij ook nog ruimte voor verbetering. "Hij kan nog wel wat rustiger aan de bal en voor het doel zijn."

