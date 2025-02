VVD en JA21 willen volgende week al spoeddebat over niet betaalde facturen

De gemeente Amsterdam zette deze week 700.000 euro opzij om de in totaal 26.608 achterstallige facturen zo snel mogelijk te betalen. Vandaag liet verantwoordelijk wethouder Van Buren weten dat de betalingsachterstand verder is opgelopen.

De raad is volgende week eigenlijk met reces, maar daar willen de twee partijen niet op wachten en willen volgende week al met de wethouder in debat. "We kunnen ondernemers niet laten wachten", aldus raadslid Kune Burgers (VVD). Daarnaast gaf Burgers aan de brief van de wethouder aan de gemeenteraad 'niet geruststellend' te vinden. "Met een behandelingstempo van 20 minuten per factuur, zullen de problemen met de niet-betaalde facturen nog lang niet voorbij zijn."

Coalitieraadslid Farley Asruf van de PvdA laat via X weten dat er schriftelijke vragen zijn gesteld door een groot deel van de raad. Het is volgens hem daarom logisch dat er niet direct een debat plaatsvindt: "Het is logisch dat we dan wachten op beantwoording. Die komt voor de volgende commissie op 27 februari."

Technische problemen

De problemen rondom de achterstallige facturen bij de gemeente begonnen bij technische problemen bij het overgaan op een nieuw factureringssysteem, genaamd AFIS. Vorige week vrijdag schreef wethouder Hester van Buren (Financiën) in een brief aan de gemeenteraad dat er een speciaal crisisteam werd opgetuigd om het probleem achter de opgelopen betalingsachterstanden te verhelpen. Hoe lang het zou duren voordat alle betalingen voldaan zouden zijn, werd echter niet duidelijk.

Facturen

Per donderdag 6 februari stond er in totaal 450 miljoen euro open aan onbetaalde facturen. Daarvan is net iets minder dan 200 miljoen euro te laat betaald. Het gaat in totaal om 26.608 te laat betaalde facturen. Per jaar betaalt de gemeente zo'n drie miljard aan facturen

Maandag beloofde Van Buren dat deze week facturen tot 250 euro versneld betaald zouden worden. Om de problemen op te lossen heeft de gemeente 18 fte ingehuurd, en start binnenkort nog eens 14 fte. Dit komt bovenop de 10 fte die de gemeente al had aangesteld. Die waren uit voorzorg ingehuurd, om werkzaamheden rondom de livegang van AFIS, op 6 januari, op te vangen.

Vertragingen

Begin december sloot het oude factureringssysteem, waardoor de eerste vertraging ontstond. Facturen die nog niet waren afgehandeld, werden toen overgezet naar AFIS. Maar door een technisch probleem lukte dat inladen niet. Toen dat probleem was verholpen, kon pas worden begonnen met het inladen van facturen die binnen waren gekomen tussen de sluiting van het oude systeem en het live gaan van AFIS, begin januari. Bij het inladen van deze groep facturen, 21.000 in totaal, ontstonden weer problemen.

Zo stapelde de problemen zich daarna alleen maar op: zo was er een probleem met het herkenningssysteem van AFIS. Veel facturen moeten automatisch worden doorgezet, maar dat liep vast. Dat doorzetten van facturen naar de opdrachtgevende directie moest toen handmatig gebeuren. En dat handmatige openen en afhandelen van facturen duurde langer dan verwacht, mede als gevolg van een technisch probleem. Hiervoor werd later een software-update doorgevoerd.