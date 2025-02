Janno Botman en Merijn Scheperkamp bemachtigen WK-ticket op 500 meter

Janno Botman en Merijn Scheperkamp kunnen zich opmaken voor de 500 meter op de WK afstanden. De Noord-Hollanders werden respectievelijk tweede en derde op de NK en doen daarom op dit onderdeel mee in Hamar volgende maand. Jenning de Boo werd Nederlands kampioen met een baanrecord door na 34,05 over de finish te komen in Thialf.