Nog veel onduidelijk over mishandeling winkelcentrum Broek op Langedijk

Update 15/2 10.10 uur

Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog veel onduidelijk is over wat er gisteravond is gebeurd in het winkelcentrum. Wel is bekend dat er twee mensen zijn mishandeld. De woordvoerder kon niet zeggen hoe het met hen is.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht voor de mishandeling. De politie gaat uit van meerdere verdachten en roept getuigen op om zich te melden.