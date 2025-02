Adviesraad Schiphol: effect stillere vliegtuigen sterk overschat

"De bewoners hebben jarenlang aandacht gevraagd voor de vlieghinder die ze dagelijks ervaren, tot op heden zonder verbetering", aldus de adviesraad, die voor de omwonenden opkomt.

Volgens de MRS wordt het effect van stillere vliegtuigen die de laatste jaren in gebruik zijn genomen 'sterk overschat'. De organisatie noemt ze zelf 'minder lawaaiige vliegtuigen' en zegt dat er nu juist meer hinder is, doordat meer vluchten worden toegestaan met vliegtuigen die iets minder geluid maken.

Piekgeluiden

"Omwonenden hebben nooit meer rust door een voortdurende stroom vliegtuigen. Maar ook piekgeluiden zijn een probleem: in de Arbowet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers gehoorbescherming moeten aanbieden bij 80 decibel. Omwonenden krijgen regelmatig aanzienlijk meer te verduren, op straat of in de tuin", aldus de raad.