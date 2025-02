Cameratoezicht bij President Kennedylaan na ernstig geweldsincident

Vanaf gisteren is er - voor precies een maand - cameratoezicht ingesteld op en rondom de President Kennedylaan in Zuid. Aanleiding is een ernstig geweldsincident bij een woning in de straat afgelopen maandag. "Bewoners voelen zich naar aanleiding van dit incident niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving", aldus burgemeester Halsema.