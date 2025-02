Meningen blijven verdeeld over Alkmaarse dichtregel van omstreden Lucebert

De beslissing van het Alkmaarse gemeentebestuur om de spreuk te verhuizen, valt slecht bij VVD-fractievoorzitter John van der Rhee. Hij maakt zich hard voor het verwijderen van het kunstwerk en het was zijn partij die het Alkmaarse onderzoek aanzwengelde.

Hij hoopt dat de nieuwe plek 'uit het zicht' is. "Maar eigenlijk moet dat ding echt weg", laat hij aan mediapartner Streekstad Centraal weten. "De vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap die ik spreek, willen dat ook."

In de steek gelaten

"De politiek gaat niet over kunst, kunst moet kunnen bestaan, maar dit is iets dat wij als gemeente zelf gekocht hebben: het is van ons. Ik ben er diep ongelukkig mee dat het blijft." Van der Rhee weet nog niet of hij de politieke discussie weer zal opstarten.

De Bergense Bob Polak van het Joods Overleg Bergen-Alkmaar is net zo min blij met het besluit. Hij riep eerder al op om het kunstwerk weg te halen. "Wij blijven bezwaar maken tegen het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte van Alkmaar van een kunstenaar die zich op antisemitische en nazistische wijze heeft uitgelaten."

"Het staat particulieren en particuliere instellingen vanzelfsprekend vrij om het werk van Lucebert te verspreiden, maar de overheid dient zich hiervan verre te houden. Wij voelen ons door dit besluit in de steek gelaten", aldus Polak.

Schilderijen in Bergens gemeentehuis

In Bergen, waar de dichter een groot deel van zijn leven woonde, loopt nog een onderzoek naar zijn nazi-uitingen. "Dat onderzoek is in een afrondende fase", laat wethouder Ernest Briët weten. In het dorp zijn meerdere werken van Lucebert in de openbare ruimte te vinden.

Een beeldje ter ere van hem is vanwege werkzaamheden tijdelijk van het Plein in Bergen weggehaald en keert na de herinrichting terug. "En ook in het gemeentehuis hangt een aantal schilderwerken van zijn hand."