Valentijnsbruiden stelen de show op bezoek bij Vennepse ouderen

De senioren van verzorgingscentrum Westerkim in Nieuw-Vennep werden vandaag verrast door het ene na het andere bruidspaar. Gekleed in gedoneerde bruidsjurken en -pakken paradeerden familieleden van bewoners en personeel door de gangen in een speciale bruidsshow voor de ouderen. Het spektakel werd dit jaar voor het eerst op Valentijnsdag georganiseerd, tot blijdschap van de bewoners.