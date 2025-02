Steven Berghuis blijft Ajax trouw en verlengt contract tot 2027

De Apeldoorner maakte in de zomer van 2021 de spraakmakende overstap van Feyenoord naar Ajax. Hij debuteerde in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in augustus 2021. Sindsdien speelde hij 143 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en maakte 33 goals.

De eerstvolgende wedstrijd van Berghuis en Ajax is komende zondag tegen Heracles Almelo in eigen huis. Het is nog onduidelijk of Ajax-trainer Francesco Farioli de beschikking heeft over Daniele Rugani en Jorrel Hato. Beide verdedigers kwamen niet ongeschonden uit de strijd tegen Union St Gillis donderdagavond. Óf Rugani en Hato erbij zijn tegen Heracles hoor je zondagmiddag vanaf 16.30 uur bij NH Sport op NH Radio.