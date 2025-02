OM eist 14 jaar cel tegen Thomasz A. (28) die man doodstak na vermeende verkrachting

De officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling vandaag: "Waarschijnlijk zal nooit helemaal duidelijk worden waarom het op 10 maart 2024 zo verschrikkelijk is geëscaleerd in de woning van Blount. Feit is dat verdachte Blount heeft beroofd van het meest waardevolle dat er is, het leven. Blount, die net sinds enige maanden een eigen woning had en weer contact had met zijn zoon. Ook aan die zoon is onherstelbaar leed toegebracht. Hij zal moeten leven met de wetenschap dat zijn vader op gruwelijke wijze om het leven is gekomen, zonder te weten waarom dit is gebeurd", aldus het Openbaar Ministerie.

29 messteken

Bewijs toont aan dat er in totaal 29 steekwonden werden aangetroffen: in de hals, nek, borst, rechterflank, rug, linker bovenbeen, billen en op de rechter bovenarm. Het lichaam van het slachtoffer werd opgerold in een tapijt gevonden, het was afgedekt met een matras.

A. en Blount hadden elkaar ontmoet op Amsterdam Centraal. Vervolgens had A. een aantal dagen in de woning van het slachtoffer geslapen en daar onder andere cocaïne, crack en marihuana gerookt. A. kwam naar Amsterdam om werk te zoeken. Op de dag van hun ontmoeting zou Blount avances hebben gemaakt richting Thomasz A. Naar eigen zeggen wilde hij daarom het uiteindelijke slachtoffer proberen te 'begrijpen' en bood hij hulp en advies aan.

Geschreeuw

Een getuige, die boven Blount woont, hoorde in het desbetreffende weekend geschreeuw uit het appartement van Blount. Dit klonk paniekerig, en hij herkende de stem van zijn buurman. Hij klopte op de deur en vroeg of alles in orde was. Het geschreeuw stopte, hij hoorde stappen richting de deur komen, maar er werd niets gezegd en de deur bleef gesloten. Daarna werd het stil. Blount heeft hij vervolgens niet meer gehoord, gezien of gesproken.

De politie kwam A. op het spoor omdat hij op 8 en 9 maart geldbedragen had overgemaakt naar de rekening van het slachtoffer, die daarna werden opgenomen. Ook werd hij herkend op camerabeelden bij de woning. Daarnaast komt het DNA van A. overeen met sporen die in de woning werden aangetroffen, zoals bloedsporen op een ruit en een gordijn in de woonkamer. Een week na de vondst van het lichaam werd A. aangehouden.

Op meerdere feiten reageerde de verdachte 'verrast'. Hij kon zich niets herinneren van het tapijt of de negenentwintig messteken. Zelf beweerde hij slechts twee keer uit zelfverdediging te hebben gestoken. De rechter probeerde meermaals de exacte details van die dag en avond te achterhalen, maar de verdachte bleef herhalen dat hij het zich niet meer kon herinneren. Dit zou onder andere komen doordat er drugs in het spel waren, beweerde A. Ook de tolk zou mogelijk voor misverstanden in eerdere verklaringen hebben gezorgd.

HVO-Querido

Blount kreeg de woning in Oud-Zuid in de zomer van 2023 toegewezen door HVO-Querido, een organisatie die daklozen en mensen met psychische problemen of een drugsverslaving helpt om hun leven weer op orde te krijgen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.