Betalingsachterstand gemeente Amsterdam loopt verder op: "Problematiek is weerbarstig"

Met de betaling van 2.000 facturen is nu ongeveer vijf procent weggewerkt van de 43.000 facturen die bij de gemeente openstonden als gevolg van een niet zo soepele overstap naar een nieuw betaalsysteem.

Hoewel de gemeente al bijna 2.000 facturen heeft betaald, zijn er sinds de bekendmaking van de achterstand op 4 februari ook alweer zo'n 5.000 bijgekomen. Wethouder Van Buren vindt het 'zeer vervelend' dat deze situatie is ontstaan. "De problematiek is weerbarstig. Er wordt met man en macht aan gewerkt."

Van Buren heeft de werkkrachten op de financiële administratie meer dan verdubbeld. Vanaf volgende week zullen er in totaal 107 fte aan het werk zijn om aan de lopende band facturen te verwerken. Deze week is begonnen met de facturen onder de 250 euro. Deze worden nu zonder akkoord van de opdrachtgever versneld betaald. De wethouder stuurt erop aan om volgende week 11.600 van deze facturen te betalen met in totaal een som van ongeveer 1,25 miljoen euro.

De wethouder belooft ook iedereen te beantwoorden die nog geen reactie ontving over hun mail over de achterstallige betaling. De reden dat dat nog niet lukte, is dat dezelfde medewerkers die de facturen moeten betalen, ook de mailbox beantwoorden.