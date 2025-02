FC Volendam wil revanche tegen FC Emmen: "Moeten het geluk weer afdwingen"

Ter voorbereiding op de uitwedstrijd tegen FC Emmen heeft de Utrechter de afgelopen duels geanalyseerd. "FC Den Bosch was een erg zwakke wedstrijd van ons. Dat was vorige week (tegen ADO red.) zeker niet het geval. We speelden niet groots, maar waren ongelukkig in de uitslag. Een gelijkspel of een zege had erin gezeten, maar het geluk moeten we weer afdwingen."

Dat geluk kan in de uitwedstrijd worden afgedwongen tegen een 'fysiek sterk' FC Emmen. "Ze geven veel druk op de tegenstander en hebben veel lopers voorin. Emmen is een stugge ploeg ondanks de mindere resultaten van de afgelopen weken."

