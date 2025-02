Steekpartij in Castricum, één gewonde

De eerste meldingen van de steekpartij kwamen rond 15.40 uur binnen bij de hulpdiensten. Een politiewoordvoerder meldt dat de melding eerst werd gedaan aan de Torenstraat, maar dat het slachtoffer werd gevonden in de Burgemeester Boreelstraat.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hulpdiensten waren in groten getale aanwezig, de politie is in de omgeving op zoek naar de verdachte.

Het is onbekend wat vooraf ging aan de steekpartij. Ook over het signalement van de verdachte is nog niets bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden.