Versleten sokken van Yousef in expositie over straatbewoners: "Laten zien wie er dakloos worden"

In totaal hebben dertien ervaringsdeskundigen zoals Yousef meegeholpen met het inrichten van de tentoonstelling, zegt conservator Dorine Maat. "We hebben de tentoonstelling gemaakt samen met HVO-Querido, De Regenboog Groep en natuurlijk met de mensen over wie het gaat. Dit doen we natuurlijk niet zonder hen."

17.000 dak- en thuislozen in Amsterdam

De tentoonstelling is de vijfde editie van Collecting the City - een project dat stadsverhalen verzamelt in het kader van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Volgens de makers worden in het Amsterdam Museum verhalen van de straat verteld. Persoonlijke verhalen van mensen die dak- of thuisloosheid (hebben) ervaren, over wat zij op de straat meemaken en over hoe we in Amsterdam met deze groep mensen omgaan.

Maat: "We hebben nu 17.000 dak- en thuislozen in Amsterdam. Dat is een groter aantal dan ooit. Je hebt natuurlijk mensen die echt op straat moeten overleven, maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld bankslapers zijn, mensen die economisch dakloos zijn en nog wel een baan hebben."