Maxwell (10) uit Haarlem ontdekte het bewijs dat betovergrootvader werd vrijgekocht

Het woelige Oost-Europa

Hoe meer de scholieren te weten komen over hun familie, hoe meer ze ook leren over belangrijke hoofdstukken uit de wereldgeschiedenis. Pjotr uit Haarlem is nog maar acht jaar oud, maar weet al veel over het woelige Oost-Europa van begin jaren 90. “In 1992 was het communisme net voorbij in Polen. Mijn opa woonde daar en had weinig geld. Er was maar weinig werk. Toen besloot hij naar Nederland te verhuizen.”

Pjotr vervolgt: “In Polen heeft mijn opa als tennisleraar gewerkt. Dat is hij in Nederland ook gaan doen. En dat doet hij nu nog steeds bij de tennisvereniging in Haarlem. Hij is 78.” De ontdekkingen van Pjotr onderstrepen: anno 2025 is Haarlemse familiegeschiedenis óók wereldgeschiedenis.