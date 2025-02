Tante Es, oudste inwoner van Amsterdam, op 109-jarige leeftijd overleden

De dominee van de kerk zegt dat de bijeenkomst maandag wel doorgaat, maar dan als herdenkingsbijeenkomst. Hij denkt dat het dubbel gaat zijn. "Ik heb er gemengde gevoelens bij, maar ook dankbaarheid." De dominee vertelt dat Fa Si Oen nog vaak in de kerk kwam. "Ze heeft ook nog orgel bespeeld. Ze was helder in haar denken en had over de toekomst een uitgesproken visie, daar praatte ze met jongeren over."

Heldenspeld

Fa Si Oen werd geboren in het Surinaamse Nieuw-Amsterdam. In 1957 kwam ze naar Nederland. In 2023 kreeg ze de Amsterdamse heldenspeld, een onderscheiding voor mensen die zich met hart en ziel voor anderen inzetten. Ze keek graag naar sport en was een trouwe fan van Ajax. In 2023 bezocht ze op uitnodiging van de club een Ajax-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena.

Tante Es wordt volgens de dominee begraven in Zeist. Waarschijnlijk vindt er volgende week, naast de dienst op maandag, in de Koningskerk ook nog een afscheidsdienst op een andere dag plaats.