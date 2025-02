Bouw gemeentehuis dit voorjaar van start, maar kan er in 2028 wel koffie worden gezet?

Omdat sinds de coronapandemie ook ambtenaren vaker thuiswerken, verwacht de gemeente met minder ruimte af te kunnen. De ruimte die er wel is, wordt bovendien efficiënter benut. "Overal komen flexplekken", vertelt Van der Meij.

Voor Haarlemmermeerders wordt het gemeentehuis anoniemer, wat volgens de wethouder een goed teken is. "Iedereen wordt na binnenkomst op dezelfde plek geholpen", vertelt ze. Daarmee kunnen buitenstaanders niet meer zien of iemand zicht bij de gemeente meldt voor een dakkapel of schuldhulpverlening komen.

Netcongestie

Naar verwachting is het nieuwe gemeentehuis in 2027 klaar, en wordt het een jaar later in gebruik genomen. Toch is het nog maar de vraag of de lichten en de computers dan aan gaan. "Het is nog niet duidelijk alle apparaten tegelijk aan kunnen", aldus Van der Meij. "Dat was zo in de ontwerpfase, en dat is nog steeds zo."

Ze doelt op de onzekerheid rond oplossingen op netcongestie op te lossen. Ook in Haarlemmermeer wordt het elektriciteitsnetwerk zo intensief benut, dat nieuwe grootverbruikers niet altijd een aansluiting kunnen krijgen.

"Voor de bouwfase hebben we genoeg stroom", licht Van der Meijs woordvoerder toe. "Maar voor de gebruiksfase hebben we mogelijk nog niet vermogen."