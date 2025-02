Kleuters steeds vaker niet klaar voor basisschool: "Zorgelijk, maar goed problemen te herkennen"

In de startklas op de Tijl Uilenspiegelschool in Bos en Lommer krijgt een groepje kinderen les over de regels in de klas. Samen nemen ze de regels door: "Je zit op je stoel", zegt Quiana. Het meisje steekt netjes haar vinger op. "We proberen ze mee te nemen in het 'gewone' basisschoolleven. Ondanks dat het lastig is om een reden aan te wijzen voor de groei van deze klassen, is een ding heel duidelijk: al deze kinderen zijn geboren in coronatijd. "Dat betekent vaak meer isolement", zo vertelt ook Zonova-bestuurder Dave Ensberg.

"We zijn er vroeg bij, en daardoor kun je problemen of stoornissen voorkomen op latere leeftijd", vertelt hij. Bij alle startklassen worden ouders betrokken om ook aan hen uit te leggen hoe de ontwikkeling van hun kind gaat. "Het is heel belangrijk dat ouders ook de ruimte hebben om hun kinderen hierin te helpen."

Liever wel dan geen startklas

Het ging voornamelijk om kinderen in Noord, Nieuw-West en Zuidoost toen de startklassen enkele jaren geleden begonnen. "Sociaaleconomische status heeft soms wel effect, vooral als het samengaat met gebrek aan veiligheid en structuur in een gezin", vertelt de Zonova-bestuurder.

Maar inmiddels is het wijd verspreid over de stad. Meijer: "Het gaat om allerlei soorten kinderen en is voor iedereen." Of de wens is om over een paar jaar geen startklas meer nodig te hebben? "Nee, dat denk ik niet", zeggen ze bij Thuis Orthopedagogen. "Het is mooi om te normaliseren dat er voor ieder kind andere begeleiding nodig is."