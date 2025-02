Sneeuw op komst: KNMI geeft code geel af voor Noord-Holland

Code geel: advies onderweg

De intensiteit van sneeuw kan plotseling veranderen en over korte afstanden sterk verschillen. Vooral voor het verkeer is dat verraderlijk, want de weg kan in korte tijd spiegelglad worden.

KNMI waarschuwt dat de gladde plekken op de weg soms moeilijk te zien zijn. Daarom wordt aangeraden om de auto winterklaar te maken door banden te wisselen, de accu en motorolie te controleren. Ook wordt aangeraden langzamer te rijden en afstand te houden tot voorgangers.

Je reis kan langer duren, dat geldt ook voor het openbaar vervoer of vliegreizen. Houd hierom de actuele situatie op de weg en reisplanners in de gaten en volg het advies van Rijkswaterstaat op voor de (snel)wegen.

Bron: KNMI