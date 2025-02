Dichter bij het nieuws Cees de Baare: 'Help de man met de baard trandelen'

'Struinend naar al het zwerfvuil uit bermen, nimmer klaar' schrijft Cees de Baare deze week in zijn gedicht: 'Help de man met de baard trandelen'. Iedere week illustreert Cees in de rubriek 'Dichter bij het nieuws' een nieuwsbericht uit de IJmond met een gedicht. Schrijver en dichter Cees de Baare (71) is geboren en getogen in IJmuiden.