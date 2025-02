Na 144 treden slaap je in de monumentale watertoren in Castricum

Sinds eind 2021 wordt de hotelkamer verhuurd en is dit een populaire bestemming voor huwelijksnachten. Peter Ramp exploiteert naast deze hotelkamer ook camping Bakkum en Geversduin in de omgeving. Hij noemt deze unieke hotelkamer niet zijn meest lucratieve business, maar hiermee is wel een monument uit 1908 gered.

Vanuit de hotelkamer is vooral het uitzicht uniek. "Je hebt vanuit het bed een 360 graden view over de hele omgeving. Van het strand, tot Haarlem en Alkmaar", vertelt Peter. Maar je moet dus wel zelf met de trap omhoog, want voor een lift was geen ruimte meer in de smalle watertoren.