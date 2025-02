Live NH Sport: zware kluif voor zowel Telstar als Jong Ajax

De aftrap in stadion De Vliert is om 20.00 uur. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever.

Hulp Jong Ajax

Niet alleen FC Den Bosch is in de race voor promotie naar de eredivisie, ook ADO Den Haag is een grote kanshebber. Zeker na de winst in Volendam. Jong Ajax zou de Volendammers een grote dienst bewijzen door vanavond met één of drie punten naar Amsterdam terug te keren.

De beloften lieten afgelopen maandag nummer twee Excelsior struikelen (3-2). Of ze ook op deze vrijdagavond tot een stunt in staan zijn, hangt af van welke spelers trainer Frank Peereboom tot zijn beschikking heeft. Stephan Brandhorst doet verslag vanuit Den Haag waar om 20.00 uur de bal gaat rollen.

