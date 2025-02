Banenmotor Schiphol draait op volle toeren: veel meer mensen met contract

Sinds die overname valt ook het personeel van vijftien winkels op Schiphol onder het eigen personeelsbestand. Het gaat om winkels die onder meer cosmetica, parfum, zonnebrillen en drogisterij verkopen. Bij elkaar gaat het om 223 medewerkers.

Toch komt verreweg de grootste toename op conto van Schiphol zelf. In 2024 had de Schiphol Group 18 procent meer werknemers op Schiphol rondlopen dan het jaar ervoor. Hoe verklaart de luchthaven die toename?

Meer externen op contract

"Na jaren met covid en een reorganisatie hebben we veel collega's aangenomen", vertelt een Schiphol-woordvoerder. "We zien dat er veel interesse is om op Schiphol te werken." Onder hen zijn ook mensen die eerder extern werden ingehuurd, 'die we nu een baan hebben kunnen bieden'.

Of de strengere handhaving van wet DBA misschien een rol heeft gespeeld? Dat is de wet die schijnzelfstandigheid onder zelfstandigen moet tegengaan, waardoor zij dus niet mogen worden ingehuurd voor hetzelfde werk dat werknemers in loondienst doen. "Speelt geen rol", aldus de woordvoerder. "De aantallen zijn vanwege de gestelde doelen."

Schiphol trekt inderdaad van alles uit de kast om nieuw personeel te werven, zo ondervond Schiphol-verslaggever Eline Boshuizen onlangs aan den lijve.

