Dit paardenpension moet plaatsmaken voor een manege: "Het is afschuwelijk"

Toch staat er nog niets vast, benadrukt raadslid Anita Perré-Meijer. "Er is nog geen vergunning aangevraagd. Toen wethouder Schoorl dit meldde tijdens de commissievergadering, vroeg ik meteen hoe het zit met het aantal paarden. Maar hij kon eigenlijk nergens antwoord op geven."

Lastige kwestie

Een eerder voorstel om naar de Oosterweg te verhuizen werd door de provincie afgewezen, haalt Perré-Meijer aan. Wethouder Schoorl reageerde daarop: "Het is fijn dat er beweging is. We moeten kijken wat we onderweg tegenkomen. Inhoudelijk is er nog niets bekend."

Perré-Meijer vindt het een lastige kwestie en wacht af hoe het vergunningsproces verloopt, maar verwacht uiteindelijk dat de verhuizing er wel komt. "De Schimmelkroft moet natuurlijk ook weg op de Kerkweg. Als dit de oplossing is in het algemeen belang, dan is dat zo."