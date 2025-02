Tien jaar De Hallen, van scepsis naar succes

De renovatie kreeg Van Stigt er ook doorheen, door de buurt erbij te betrekken. Een groot deel daarvan was aanvankelijk tegen, er werd gevreesd voor verkeers-en geluidsoverlast. Om het financieel rond te krijgen zonder subsidie werd een plan opgesteld waarbij commerciële ondernemingen zoals het hotel, de Film- en Foodhallen te combineren met duurzame en maatschappelijke ondernemingen in het complex, zoals de sociale werkplaats Recycle en het duurzame House of Denim.

Upgrade

Door de komst van De Hallen kreeg ook de buurt een upgrade. Rondom het culturele centrum verrezen nieuwbouw complexen en kreeg de volksbuurt ook wat meer draagkrachtigere bewoners. "Er komen theatermensen, bibliotheekbezoekers, maar ook mensen die wat komen eten, heel divers", ik kom hier elke week wel even, zegt een bezoeker.

Levendig stuk stad

Een buurtbewoonster is enthousiast over het brede aanbod van activiteiten in De Hallen, ze komt vaak in de bibliotheek maar ook in de Foodhallen. Een andere omwonende is blij dat het grauwe stuk west nu een levendig stuk stad is geworden. "Er gebeurt hier van alles en voorheen was het een gesloten complex, waar je omheen ging. Nu kun je erdoorheen lopen en is het onderdeel van de stad en de omgeving. Het geeft goeie energie."